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Поворознюк анонсував цікаві трансфери Інгульця і пояснив, чому не хоче мати справ з гравцями Шахтаря

29 грудня 22:30 989 Читать на русском
Поворознюк анонсував цікаві трансфери Інгульця і пояснив, чому не хоче мати справ з гравцями Шахтаря
Олександр Поворознюк / Фото з відкритих джерел

Президент Інгульця Олександр Поворознюк поділився деякими подробицями щодо трансферної діяльності клубу.

"Чому не домовилися з гравцями Шахтаря? Всі ці агенти... Я з ними ніколи не розмовляю, а тут довелося це робити. Розумієте, 99,9% з них бачать не футболіста у хорошій команді, а просто своє особисте збагачення. Якщо чесно, то мене це "кумарить", і я на певній стадії вийшов із перемовин.

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Взимку ми плануємо підсилитися відомими та цікавими футболістами, але не хочу називати їхні прізвища, адже ніякої конкретики ще немає, все перебуває на стадії перемовин. Коли підпишемо контракти, тоді ви про все дізнаєтесь", – розповів Поворознюк в інтерв'ю Footboom.

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Нагадаємо, у фіналі попереднього розіграшу Кубка України Інгулець поступився саме Шахтарю (0:4). У нинішній кампанії клуб з Петрового утримує третю сходинку Першої ліги і має непогані шанси на вихід в еліту.

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Теги
Трансфери Перша ліга Інгулець Інгулець Олександр Поворознюк Шахтар Шахтар
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