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Президент Інгульця Поворознюк спрогнозував переможця Першої ліги – відомий бізнесмен назвав команди, які вийдуть в УПЛ

13:03 1064 Читать на русском
Президент Інгульця Поворознюк спрогнозував переможця Першої ліги – відомий бізнесмен назвав команди, які вийдуть в УПЛ
Олександр Поворознюк / фото з відкритих джерел

Президент Інгульця Олександр Поворознюк назвав команди, які, на його думку, вийдуть в УПЛ за підсумками поточного розіграшу Першої ліги.

"Думаю, команди в підсумку розташуються в такому порядку: Волинь, Інгулець, Рух. Четвертим буде Минай, він буде грати перехідні матчі.

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Звернув увагу на деякі суддівські помилки в матчах Першої ліги. У зустрічі з Черкащиною в наші ворота арбітр призначив пенальті – добре, що не забили. Після матчу він підійшов до моїх гравців і вибачився. У матчі з Гірником-Спорт теж вибачався арбітр за пенальті на останній хвилині", – цитує Поворознюка Експрес.

Нагадаємо, наразі турнірну таблицю Першої ліги очолює львівський Рух. На одне очко від львів'ян відстає Волинь, а на два – Інгулець, Агробізнес, Минай та Оболонь-Бровар.

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Теги
Волинь Волинь Перша ліга УПЛ Інгулець Інгулець Рух Рух Минай Минай Олександр Поворознюк
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