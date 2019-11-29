Президент Інгульця Поворознюк спрогнозував переможця Першої ліги – відомий бізнесмен назвав команди, які вийдуть в УПЛ

Президент Інгульця Олександр Поворознюк назвав команди, які, на його думку, вийдуть в УПЛ за підсумками поточного розіграшу Першої ліги.

"Думаю, команди в підсумку розташуються в такому порядку: Волинь, Інгулець, Рух. Четвертим буде Минай, він буде грати перехідні матчі.

Поворознюк: УАФ не виплатила Інгульцю преміальні за вихід у фінал Кубка України

Звернув увагу на деякі суддівські помилки в матчах Першої ліги. У зустрічі з Черкащиною в наші ворота арбітр призначив пенальті – добре, що не забили. Після матчу він підійшов до моїх гравців і вибачився. У матчі з Гірником-Спорт теж вибачався арбітр за пенальті на останній хвилині", – цитує Поворознюка Експрес.

Нагадаємо, наразі турнірну таблицю Першої ліги очолює львівський Рух. На одне очко від львів'ян відстає Волинь, а на два – Інгулець, Агробізнес, Минай та Оболонь-Бровар.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна відпускає конкурентів та гарантовано втратить одну команду