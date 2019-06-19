toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
НЕЙМАР ТРАНСФЕРИ ДИНАМО КИЇВ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ ТРАНСФЕРИ

Україна увійшла у топ-9 країн Європи за кількістю проектів стадіонів з 2009 по 2018 роки

06:30 320 Читать на русском
Україна увійшла у топ-9 країн Європи за кількістю проектів стадіонів з 2009 по 2018 роки
НСК Олімпійський / соцмережі

Україна має один з найбільших показників проектів стадіонів у Європі з 2009 по 2018 роки.

Україна потрапила у рейтинг з 9 країн з найбільшою кількістю збудованих та реконструйованих стадіонів з 2009 по 2018 роки, повідомляє офіційний сайт польської Екстракляси.

Гравці збірної України U-20 отримали звання майстрів спорту міжнародного класу за перемогу на ЧС-2019

За цей період було збудовано 2 стадіони, 2 перебудовано та ще один реконструйований. Головною причиною такого показнику стало Євро-2012.

Очолила рейтинг Польща – 13 нових стадіонів, 5 перебудованих та 9 реконструйованих. До слова, саме ця країна приймала тріумфальний для збірної України U-20 чемпіонат світу-2019.

Україна виграла ЧС-2019 U-20: захмарна реалізація, лідери та їхні перспективи, стратегічні прорахунки

blog_ava
Михайленко підтвердив перехід Булеци та Супряги в СК Дніпро-1
00:25
1194
Теги
Чорноморець НСК Олімпійський Донбас Арена Металіст Арена Львів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
15
хв
Колумбія
00:30
Катар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук