Україна увійшла у топ-9 країн Європи за кількістю проектів стадіонів з 2009 по 2018 роки

Україна має один з найбільших показників проектів стадіонів у Європі з 2009 по 2018 роки.

Україна потрапила у рейтинг з 9 країн з найбільшою кількістю збудованих та реконструйованих стадіонів з 2009 по 2018 роки, повідомляє офіційний сайт польської Екстракляси.

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За цей період було збудовано 2 стадіони, 2 перебудовано та ще один реконструйований. Головною причиною такого показнику стало Євро-2012.

Очолила рейтинг Польща – 13 нових стадіонів, 5 перебудованих та 9 реконструйованих. До слова, саме ця країна приймала тріумфальний для збірної України U-20 чемпіонат світу-2019.

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