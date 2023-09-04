Саудівський Аль-Іттіхад пропонував Серхіо Рамосу зарплату в розмірі 20 мільйонів євро на рік. Про це інформує ABC Sevilla. Гравець був близький до переїзду на Близький Схід, але в останній момент отримав дзвінок від рідного клубу.

Рамос офіційно повернувся в рідний клуб, відмовившись від грошей Саудівської Аравії

Повідомляється, що у Рамоса також була пропозиція від Галатасарая. Чемпіон Туреччини був готовий платити 37-річному ветерану близько 11 млн євро на рік.

Той факт, що Серхіо обрав варіант із поверненням до Севільї, вкотре демонструє його любов до рідного клубу. Адже в Андалусії оклад захисника складе трохи більше 1 млн євро. Це – у 20 разів менше, ніж йому пропонував Аль-Іттіхад.

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