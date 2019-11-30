Повернення до класики – в мережі обговорюють форму Ювентуса на сезон 2020/21

Англія — 10:00 924
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Емері був приречений в Арсеналі – 9 капітанів, тролінг та захмарні амбіції середняка як діагноз для "канонірів"
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Зоря – Карпати та ще два матчі УПЛ. АнонсУкраїна — 08:00 1480
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Циганков проти зірок Шахтаря: УАФ визначила номінантів на звання найкращого гравця України 2019 рокуУкраїна — 29 лист 791
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Ярмоленко спробує засмутити гранда, дебют Арсенала з новим тренером, екс-кумир знову в Мадриді – топ-матчі євровікендуСвіт — 29 лист 6653
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Шанси Динамо на плей-офф Ліги Європи 2019/20 більші, ніж можна було уявити – всі розклади на 6-й турЛіга Європи — 29 лист 24812