Повернення до класики – в мережі обговорюють форму Ювентуса на сезон 2020/21

Туринський Ювентус у наступному сезоні може повернутися до звичного вигляду домашнього комплекту форми.

В інтернеті з'явилися фотографії домашньої форми Ювентуса, в якій команда виступатиме в сезоні-2020/21.

Серія А може втратити близько півмільярда євро через проведення Суперкубка Італії в Саудівській Аравії

Комплект виконаний в традиційних для туринців чорно-білих кольорах. На футболці є три вузькі вертикальні смуги. Шорти і гетри – білі.

Вболівальники "Старої синьйори" вже вважають цей варіант кращим за нинішній. У цьому сезоні туринці грають формі з двома широкими смугами, розділеними тонкою рожевою лінією.

Ярмоленко спробує засмутити гранда, дебют Арсенала з новим тренером, екс-кумир знову в Мадриді – топ-матчі євровікенду