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Повернення до класики – в мережі обговорюють форму Ювентуса на сезон 2020/21

10:55 144 Читать на русском
Повернення до класики – в мережі обговорюють форму Ювентуса на сезон 2020/21
ФК Ювентус

Туринський Ювентус у наступному сезоні може повернутися до звичного вигляду домашнього комплекту форми.

В інтернеті з'явилися фотографії домашньої форми Ювентуса, в якій команда виступатиме в сезоні-2020/21.

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Комплект виконаний в традиційних для туринців чорно-білих кольорах. На футболці є три вузькі вертикальні смуги. Шорти і гетри – білі.

Вболівальники "Старої синьйори" вже вважають цей варіант кращим за нинішній. У цьому сезоні туринці грають формі з двома широкими смугами, розділеними тонкою рожевою лінією.

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Теги
Італія Футбольна форма Ювентус Ювентус
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