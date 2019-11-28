Серія А може втратити близько півмільярда євро через проведення Суперкубка Італії в Саудівській Аравії

Італійська Серія А може залишитись без контракту з каналом beIN Sports через проведення Суперкубка Італії в Саудівській Аравії.

Катарський канал beIN Sports протестує проти всіх, хто організовує змагання на території Саудівської Аравії, повідомляє Football Italia.

Іспанські телеканали бойкотуватимуть Суперкубок Іспанії в Саудівській Аравії

Зазначається, що телеканал веде судовий розгляд в розмірі одного мільярда доларів із каналом beoutQ, який незаконно веде трансляції з Ріяда контенту, що належить beIN Sports. Додається, що катарський канал може розірвати контракт, за яким італійська ліга отримає 450 мільйонів євро.

Нагадаємо, що в матчі за Суперкубок Італії-2019 зійдуться Ювентус та Лаціо. Поєдинок запланований на 22 грудня, початок о 18:45.

Аталанта – Ювентус: нелогічний камбек чемпіонів, герой Ігуаїн та привід шкодувати про відсутність Маліновського