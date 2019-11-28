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Серія А може втратити близько півмільярда євро через проведення Суперкубка Італії в Саудівській Аравії

19:20 210 Читать на русском
Серія А може втратити близько півмільярда євро через проведення Суперкубка Італії в Саудівській Аравії
Роналду із Суперкубком Італії / EFE

Італійська Серія А може залишитись без контракту з каналом beIN Sports через проведення Суперкубка Італії в Саудівській Аравії.

Катарський канал beIN Sports протестує проти всіх, хто організовує змагання на території Саудівської Аравії, повідомляє Football Italia.

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Зазначається, що телеканал веде судовий розгляд в розмірі одного мільярда доларів із каналом beoutQ, який незаконно веде трансляції з Ріяда контенту, що належить beIN Sports. Додається, що катарський канал може розірвати контракт, за яким італійська ліга отримає 450 мільйонів євро.

Нагадаємо, що в матчі за Суперкубок Італії-2019 зійдуться Ювентус та Лаціо. Поєдинок запланований на 22 грудня, початок о 18:45.

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Ювентус Ювентус Італія Суперкубок Італії Суперкубок Італії Лаціо Лаціо
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