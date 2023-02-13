Під час заміни Кукурельї на Бена Чілвела вболівальники Челсі на стадіоні бурхливо аплодували рішенню тренера. Після матчу з Вест Хемом (1:1) іспанець був розкритикований за те, що ігнорував Михайла Мудрика на полі.

Український вінгер Михайло Мудрик поставив вподобайку під "мемом", на якому зображено небажання Кукурельї грати на українця. Також власник Челсі Тодд Боулі поставив вподобайку під постом, у якому йшлося про те, що іспанський захисник недостатньо хороший для "синіх".

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Тренер Челсі Грем Поттер заступився за лівого захисника. "Насправді Марк непоганий гравець, але у деяких гравців можуть бути погані часи. Ми повинні триматися разом і допомогти йому. Вболівальники мають право на свою думку, ми повинні з цим змиритися", – наводить Goal.com слова Поттера.

Раніше Поттер працював із Кукурельєю в Брайтоні.

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