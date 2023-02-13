Керівництво "синіх" не розглядає можливість звільнення головного тренера Грема Поттера, стверджує The Athletic.

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Команда йде в середині таблиці АПЛ і ризикує взагалі залишитися без єврокубків на наступний сезон. Втім, боси Челсі розуміють всю складність ситуації, в якій опинився Поттер. Прихід у кризовий колектив посеред сезону, велика кількість травм, адаптація групи новачків – всі ці фактори можуть служити виправданням для 47-річного фахівця. Челсі готовий дати Поттеру час, орієнтуючись на приклад Арсенала. Мікель Артета також мав достатньо проблем на старті роботи з "канонірами", але 3 роки потому вони демонструють якісний футбол і очолюють АПЛ.

Додамо, що Челсі продовжує боротьбу ще в нинішньому розіграші ЛЧ. На стадії 1/8 фіналу Мудрик і компанія зіграють проти Борусії Д (15 лютого та 7 березня).

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