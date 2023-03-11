Поттер дотримав обіцянку щодо Мудрика, Миколенко готовий не повністю – склади команд українців
16:16 - Читать на русском
Сьогодні українські фанати мають достатньо цікавих матчів у розкладі англійської Прем'єр-ліги.
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Михайло Мудрик вийде у старті Челсі на гостьовий матч проти Лестера. Екс-зірка Шахтаря просидів 2 гри в запасі, але головний тренер "синіх" Грем Поттер обіцяв нові шанси українцю.
Натомість Віталій Миколенко розпочне домашній матч з Брентфордом у запасі. Легіонер Евертона пропускав попередню зустріч через мікротравму і, вочевидь, ще не готовий повністю. Свій українець є і у Брентфорда, але 19-річний Єгор Ярмолюк поки рідко потрапляє до заявки "бджіл".
Матчі Челсі та Евертона розпочались о 17:00 за Києвом.
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