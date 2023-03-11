Сегодня у украинских болельщиков достаточно интересных матчей в расписании английской Премьер-лиги.

Михаил Мудрик выйдет в старте Челси на гостевой матч против Лестера. Экс-звезда Шахтера просидел 2 игры в запасе, но главный тренер "синих" Грэм Поттер обещал новые шансы украинцу.

А вот Виталий Миколенко начнет домашний матч с Брентфордом в запасе. Легионер Эвертона пропускал предыдущую встречу из-за микротравмы и, очевидно, еще не готов полностью. Свой украинец есть и у Брентфорда, но 19-летний Егор Ярмолюк пока редко попадает в заявку "пчел".

Матчи Челси и Эвертона начались в 17:00 по Киеву.

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