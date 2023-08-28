УЄФА не збирається виключати іспанські клуби з єврокубків, стверджує AS.

Мати Рубіалеса зачинилася в церкві і оголосила голодування: "Не буває сексуального насильства, коли є згода обох сторін"

Раніше з таким проханням звернувся секретар Королівської федерації футболу Іспанії Андреу Кампс. Це була спроба зменшити тиск на президента RFEF Луїса Рубіалеса, якого звинувачують у сексуальному насильстві за мотивами скандальної поведінки на фіналі жіночого ЧС. Мовляв, це зовнішнє втручання в роботу футбольних органів, а за таке членство Іспанії в УЄФА можуть призупинити.

Втім, головний футбольний орган Європи планує відмежуватися від ситуації. Незабаром відбудеться жеребкування ЛЧ і різноманітні урочистості, тому Александер Чеферін не хоче вплутуватися у зайві "брудні" справи. Більше того, Рубіалеса можуть позбавити звання віце-президента УЄФА і місця у виконкомі. ФІФА вже відсторонила іспанця, допоки триватиме розслідування його справи.

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