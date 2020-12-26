"Продали його за 1,5 мільйона євро і 30% від майбутніх продажів. Не всі гравці, які виступають за збірну України, нам підходять. Ми бачимо, що у складі Ференцвароша він – один з найкращих. Зубков не міг зараз конкурувати на своїй позиції в Шахтарі.

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Потрібно не боятися продавати гравців, якщо є пропозиції. У нього правильна команда, правильний тренер, і почалося серйозне зростання. Ми отримали гроші і відсоток з продажів, а у збірній з'явився гравець", – сказав Палкін в інтерв'ю клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, Зубков належав Шахтарю з 2013 по 2020 рік. У травні 2019-го він на правах оренди перейшов у Ференцварош, а в липні 2020-го став повноцінним гравцем угорського клубу.

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