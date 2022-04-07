"Можливість виключення Росії з УЄФА? Існує багато речей, які впливають на це. День за днем ситуація змінюється.

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Участь жіночої збірної на Євро-2022? Як ви знаєте, щодо РФС, російських клубів та збірних триває суд у CAS. Ми очікуємо отримати інформацію звідти якомога швидше, але знаємо, що треба поспішити у розв’язанні цієї проблеми.

Ми знаємо, що Євро вже дуже скоро (відбудеться з 6 по 31 липня цього року – прим.), і незабаром нам доведеться ухвалювати рішення. Проте ми потребуємо більше інформації", – сказав Чеферін на прес-конференції.

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