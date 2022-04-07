"Возможность исключения России из УЕФА? Существует много вещей, которые влияют на это. Изо дня в день ситуация меняется.

Президент УЕФА не видит причин для прекращения трансляций в России – идет 43-й день полномасштабной войны

Участие женской сборной на Евро-2022? Как вы знаете, относительно РФС, российских клубов и сборных продолжается суд в CAS. Мы ожидаем получить информацию оттуда как можно скорее, но мы знаем, что нужно поспешить в решении этой проблемы.

Мы знаем, что Евро уже очень скоро (состоится с 6 по 31 июля этого года – прим .), и вскоре нам придется принимать решение. Однако мы требуем больше информации", – сказал Чеферин на пресс-конференции .