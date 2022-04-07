"Требуем больше информации": Чеферин – о неисключении РФС из УЕФА и участии женской оккупантской сборной на Евро
Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на вопрос, касающийся дальнейшего участия россиян в соревнованиях под эгидой союза.
"Возможность исключения России из УЕФА? Существует много вещей, которые влияют на это. Изо дня в день ситуация меняется.
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Участие женской сборной на Евро-2022? Как вы знаете, относительно РФС, российских клубов и сборных продолжается суд в CAS. Мы ожидаем получить информацию оттуда как можно скорее, но мы знаем, что нужно поспешить в решении этой проблемы.
Мы знаем, что Евро уже очень скоро (состоится с 6 по 31 июля этого года – прим.), и вскоре нам придется принимать решение. Однако мы требуем больше информации", – сказал Чеферин на пресс-конференции.
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