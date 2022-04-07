УЄФА поки не планує відбирати у росіян право перегляду матчів під своєю егідою. Про це заявив очільник Союзу європейських асоціацій Александер Чеферін після засідання.

"Питання припинення трансляцій ми ще не обговорювали. Думаємо, що наразі немає причин це робити, але все змінюється з кожним днем, тому побачимо, що буде.

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Але на сьогодні цього питання немає на порядку денному у виконкомі УЄФА. Тому жодних рішень щодо цього теж немає", – цитує Чеферіна The Independent.

Під егідою Союзу європейських асоціацій проводяться Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Ліга конференцій, чемпіонати Європи та Ліга націй. Все це орки наразі можуть офіційно транслювати.

Нагадаємо, Росію ще на початку повномасштабного вторгнення викинули з турнірів під егідою ФІФА й УЄФА, а загалом окупантів відсторонили від 90-95% усіх спортивних змагань.

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