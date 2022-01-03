Захисник Динамо Владислав Дубінчак повернувся до київського клубу, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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23-річний гравець півтора сезону виступав на правах оренди у СК Дніпро-1. За цей час він провів за команду Ігора Йовічевіча 38 матчів, результативними діями не відзначався. Раніше Дубінчак встиг пограти (також в оренді) за Арсенал (28 поєдинків) та Карпати (19 ігор).

До слова, саме Дубінчака вважають головним претендентом на вакантну позицію лівого захисника після переходу Миколенка в Евертон. Конкуренцію Владиславу може створити також молодий Костянтин Вівчаренко.

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