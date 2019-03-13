"Постійно все змінюється", – Петряк розповів про підхід Реброва до тренувального процесу

Півзахисник Ференцвароша Іван Петряк прокоментував спільну роботу з головним тренером команди Сергієм Ребровим.

"Мілевський казав, що йому сумно в Угорщині. Давайте не порівнювати, Артем жив у маленькому містечку Кішварда. А я в столиці – Будапешті. Дуже гарне місто, стадіони нові. Люди ходять, інтерес великий. Вболівальники не дають розслабитися, постійно підтримують. Я дуже задоволений!

Петряк: Я звичайний хлопець із села, у мене немає захмарних цілей

Щоразу, коли йду на тренування, у мене очі горять. Я навіть не знаю, яким буде тренування. Сергій Ребров придумав стільки вправ чудових. Постійно все змінюється.

Завжди підходить, питає, чи все влаштовує. З кожним говорить. Це треба бачити, так всього і не розкажеш. Дуже солідний підхід. З травмованими спілкується. Якби я був травмований в Україні, то поки я не одужав би, зі мною ніхто б не говорив", – сказав Петряк для Football Hub.

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