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Петряк: Я звичайний хлопець із села, у мене немає захмарних цілей

06:00 90 Читать на русском
Петряк: Я звичайний хлопець із села, у мене немає захмарних цілей
Іван Петряк / Фото ФК Ференцварош

Український хавбек Ференцвароша Іван Петряк розповів про своє становище в угорському клубі, а також скромно оцінив свої перспективи зіграти у топових лігах.

"Думаю, це мій найкращий сезон в кар'єрі. Я все одно більше асистент, ніж нападник. Подаю снаряди. Головне – приносити користь команді.

Петряк: У Ференцвароші дуже задоволені роботою Реброва

Де хотів би пограти з топ-6 ліг? У мене немає захмарних цілей. Я звичайний хлопець із села в цьому плані. Я працюю, йду до своїх цілей. Мені все тут подобається. Минулий рік був важким, а цей в 10 або 20 разів легший", – сказав Петряк для Football Hub.

Нагадаємо, Іван виступає у Ференцвароші під керівництвом ще одного легендарного українця Сергія Реброва. В поточному сезоні 24-річний хавбек провів 23 матчі, в яких відзначився 6-ма голами.

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Теги
Світ Українці за кордоном Іван Петряк Іван Петряк Ференцварош Ференцварош Сергій Ребров Сергій Ребров Угорщина
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