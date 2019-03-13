"Постоянно все меняется", – Петряк рассказал о подходе Реброва к тренировочному процессу

Полузащитник Ференцвароша Иван Петряк прокомментировал совместную работу с главным тренером команды Сергеем Ребровым.

"Милевский говорил, что ему грустно в Венгрии. Давайте не сравнивать, Артем жил в маленьком городке Кишварда. А я в столице – Будапеште. Очень красивый город, стадионы новые. Люди ходят, интерес большой. Болельщики не дают расслабиться, постоянно поддерживают. Я очень доволен!

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Каждый раз, когда иду на тренировку, у меня глаза горят. Я даже не знаю, какой будет тренировка. Сергей Ребров придумал столько упражнений замечательных. Постоянно все меняется.

Всегда подходит, спрашивает, все ли устраивает. С каждым говорит. Это надо видеть, так всего и не расскажешь. Очень солидный подход. С травмированными общается. Если бы я был травмирован в Украине, то пока я не выздоровел бы, со мной никто не говорил бы", – сказал Петряк для Football Hub.

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