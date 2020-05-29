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Максимов анонсував велику чистку складу у Ворсклі

10:41 465 Читать на русском
Максимов анонсував велику чистку складу у Ворсклі
Юрій Максимов / Сайт Ворскли

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов вже знає, на кого слід зробити ставку в наступному сезоні.

"У контрольних матчах я секретів для себе не відкрив. На кого розраховую – ті у мене і є. А на кого не розраховував – так воно і сталося. Постараємося їх скоріше прибрати, коли завершимо чемпіонат.

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У нас залишилося 9-10 матчів, хотілося б, щоб був і 11-ий. Подивимося, а потім вже будемо вирішувати, додавати свіжу кров", – підсумував Максимов у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, Ворскла після 23 турів набрала 21 очко і посідає десяту сходинку УПЛ. Вже за кілька днів, 31 травня, полтавці прийматимуть на своєму полі Львів. Початок матчу о 14:00.

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Теги
Ворскла Ворскла Юрій Максимов Юрій Максимов
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