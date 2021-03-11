"Коли у мене почалися переговори з Шахтарем, моя дружина почала шукати інформацію в інтернеті, і перше, що видав пошук – це бомби та війна.

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Я трохи злякався, але коли ми приїхали, то побачили, що все зовсім по-іншому. Все дуже безпечно, і те, що сталося, вже в минулому.

Минуло п'ять або шість років з тих пір, як команда грала в Донецьку. Я не думаю, що Шахтар повернеться у це місто через політичні причини. Коли я приїхав, то єдина проблема полягала в тому, що ми грали домашні матчі у Харкові, куди нам доводилося щоразу їздити. Рішенням стало те, що зараз ми граємо на тому ж стадіоні, що і Динамо. Це дає можливість більше відпочивати і краще вибудовувати логістику", – сказав Додо у коментарі виданню UOL Esporte.

Нагадаємо, 22-річний захисник перейшов до табору "гірників" взимку 2018 року з бразильського клубу Курітіба за 2 млн євро. У поточному сезоні провів за команду Каштру 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 2 результативні передачі. Transfermarkt оцінює бразильця у 18 млн євро.

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