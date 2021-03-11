"Рома – дуже сильна команда. Переглянули їхні останні матчі. Упевнений, буде велика і цікава гра.

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Постаралися підготуватися найкращим чином. У них дуже організована команда, вони дуже сильні у своїх атаках. Постараємося їх нейтралізувати і втілити у гру свою стратегію, щоб добитися хорошого результату.

Думаю, у складі Роми всі гравці важливі. Не хочу виділяти когось одного. Ми повинні грати проти команди, вони дійсно сильні. Немає сенсу порівнювати Рому та Інтер. Вони абсолютно різні. Серія А складається з сильних команд. До кожної команди ми по-різному готувалися.

Щодо критики, яка останнім часом лиється у бік Шахтаря... Це нормально – таке часто трапляється у футболі. Нічого страшного у цьому немає. Ми сильні, підготувалися, постараємося здобути перемогу", – сказав Тете у коментарі клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, перша зустріч між українською та італійською командами розпочнеться 11 березня о 22:00, матч-відповідь відбудеться рівно за тиждень.

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