"Когда у меня начались переговоры с Шахтером, моя жена начала искать информацию в интернете, и первое, что выдал поиск – это бомбы и война.

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Я немного испугался, но когда мы приехали, то увидели, что все совсем по-другому. Все очень безопасно, и то, что произошло, уже в прошлом.

Прошло пять или шесть лет с тех пор, как команда играла в Донецке. Я не думаю, что Шахтер вернется в этот город по политическим причинам. Когда я приехал, то единственная проблема заключалась в том, что мы играли домашние матчи в Харькове, куда нам приходилось каждый раз ездить. Решением стало то, что сейчас мы играем на том же стадионе, что и Динамо. Это дает возможность больше отдыхать и лучше выстраивать логистику", – сказал Додо в комментарии изданию UOL Esporte.

Напомним, 22-летний защитник перешел в стан "горняков" зимой 2018 годи из бразильского клуба Куритиба за 2 млн евро. В текущем сезоне провел за команду Каштру 23 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает бразильца в 18 млн евро.

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