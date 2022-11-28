Чемпіонат світу 2022, група F, 2 тур

28 листопада, 22:00. Лусаїл, стадіон Лусаїл-Айконік

Головний арбітр: Аліреза Фагані (Іран)

Трансляція: MEGOGO, Суспільне

Португалія вимучила перемогу над Ганою завдяки двом асистам Бруну Фернандеша і сумнівному пенальті, який намалював спраглий історичних рекордів Роналду. Уругвай так і не розпечатав стіну Південної Кореї, хоча цей матч загалом був дуже рівним і класичним для цього Мундіалю – на 0:0. Відтак європейці опинилися у вигіднішому становищі. Обидвом збірним нема куди поспішати, і їх влаштовує навіть нічия, але південноамериканці планують принаймні відкрити лік забитим м'ячам.

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Команда Сантуша виглядає легким фаворитом цієї групи. Однак кінцівка матчу проти Гани показала, що португальці все ще не дуже стійкі. Попереду Уругвай мав би отримати значно більше простору, ніж від корейців. У єдиній офіційній грі між цими командами в 1/8 фіналу ЧС-2018 перемогли "чарруа". Обидва голи "небесно-блакитних" забив Едінсон Кавані, якому асистували Луїс Суарес та Родріго Бентанкур. За "команду обраних" відзначився Пепе після пасу Геррейро.

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Двом ветеранам атаки плюс Роналду разом 107 років. Усі троє мають шанс зустрітися на полі в такій собі битві легенд. Португальці вийдуть в 1/8, якщо переможуть. Для Уругваю не буде трагедії навіть в разі поразки, адже в поєдинку з Ганою можна буде ще все виправити. Цікавий факт. "Небесно-блакитні" не пропускали в останніх 5 матчах групових раундів чемпіонатів світу. Останнім, хто забивав їм на ранньому етапі, був Вейн Руні 8 років тому. Вони можуть стати першою збірною, якій 6 разів поспіль у групових дуелях вдавалося залишити ворота на замку.

А ще уругвайці, які тричі поспіль тріумфували в 2 турах на першостях світу, мають прекрасну ближню історію суперництва з європейськими збірними на ЧС: 4 перемоги і лише одна поразка від чемпіонської Франції за останні 5 матчів. Щоправда, якщо копнути глибше, то бачимо лише 2 перемоги за 25 поєдинків перед цим відрізком. Португальці ж виграли тільки 1 раз за 9 попередніх зустрічей з командами Південної Америки (5 поразок і 3 нічиї).

Орієнтовні склади на матч Португалія – Уругвай

Португалія (4-2-3-1): Кошта – Канселу, Діаш, Перейра, Геррейро – Невеш, Карвалью – Бернарду Сілва, Фернандеш, Фелікс – Роналду

Уругвай (4-3-3): Роше – Касерес, Годін, Гіменес, Олівера – Весіно, Бентанкур, Вальверде – Пеллістрі, Кавані, Нуньєс

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Фаворита в цій доволі рівній парі визначити вкрай важко. Португалії 2 перемоги поспіль віщують як мінімум півфінал. Таке вже траплялося у 1966 і 2006 роках. Аналітики Gracenote вважають майже однаковою імовірність перемоги Уругваю (34%) та Португалії (38%). Ми ж поставимо на нічию. Бруну Фернандеш видав історичний рекорд, ставши лише 2 португальцем за 56 років, який зробив дубль гольових пасів на Мундіалі. Феде Вальверде давно не показував подібної якості у матчах за збірну. Саме час?

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