Перед чемпіонатом світу Роналду був агрегатором скандалів. Зрештою, все вдалося владнати, розірвавши контракт з Манчестер Юнайтед. Тепер нічого не заважає Роналду сконцентруватися на збірній.

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У першому турі піренейці обіграли Гану (3:2), після чого Фернанду Сантуш дав команді вихідний. Кріштіану скористався нагодою, щоб зібрати партнерів разом. Він організував спільну вечерю у готелі Tatel de Doha та оплатив рахунок, повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що не прийшли лише три футболісти. Бернарду Сілва, Жоау Канселу та Жозе Са перебувають у Катарі разом зі своїми родинами й вирішили провести час у сімейних колах.

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