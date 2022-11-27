Універсал Данілу Перейра зазнав пошкодження на тренуванні і ризикує більше не зіграти на чемпіонаті світу. Травма виглядала несерйозно, але ретельне обстеження виявило у представника ПСЖ три зламані ребра. Головний тренер португальців Фернанду Сантуш здивований таким вердиктом.

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"Це тип травми, яку ніхто не може пояснити. Ми не розуміємо, як таке могло статися. Це нормально, такі травми трапляються, але ми не бачили, як саме це сталося. Спершу ми не думали, що це дуже серйозно. Ми очікуємо, що він ще повернеться, але якщо ні, ми маємо ще трьох півзахисників, які можуть його замінити. Нам не потрібно драматизувати чи плакати із цього приводу. Нам дуже сумно за нього. Ми повинні думати про нього як про людину, а не лише як про гравця", – наводить слова Сантуша ВВС.

Нагадаємо, Данілу відіграв усі 90 хвилин стартового матчу ЧС проти Гани, який Португалія виграла 3:2. Далі на "селесао" чекають поєдинки проти Уругваю (28 листопада) та Південної Кореї (2 грудня).

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