Чемпионат мира 2022, группа F, 2 тур

28 ноября, 22:00. Лусаил, стадион Лусаил-Айконик

Главный арбитр: Алиреза Фагани (Иран)

Трансляция: MEGOGO, Суспильне

Португалия вымучила победу над Ганой благодаря двум ассистам Бруну Фернандеша и сомнительному пенальти, который нарисовал жаждущий исторических рекордов Роналду. Уругвай так и не распечатал оборонительную стену Южной Кореи, хотя этот матч в целом был очень равным и классическим для этого Мундиаля – на 0:0. Поэтому европейцы оказались в более выгодном положении. Обеим сборным некуда спешить, и их устраивает даже ничья, но южноамериканцы планируют по крайней мере открыть счет своим забитым мячам.

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Команда Сантуша выглядит легким фаворитом этой группы. Однако концовка матча против Ганы показала, что португальцы все еще не очень устойчивы. Впереди Уругвай должен был бы получить гораздо больше пространства, чем от корейцев. В единственной официальной игре между этими командами в 1/8 финала ЧМ-2018 победили "чарруа". Оба гола "небесно-голубых" забил Эдинсон Кавани, которому ассистировали Луис Суарес и Родриго Бентанкур. За "команду избранных" отличился Пепе после паса Геррейро.

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Двум ветеранам атаки плюс Роналду вместе 107 лет. Все трое имеют шанс встретиться на поле в такой себе битве легенд. Португальцы выйдут в 1/8, если победят. Для Уругвая не будет трагедии даже в случае поражения, ведь в поединке с Ганой можно будет еще все исправить. Интересный факт. "Небесно-голубые" не пропускали в последних 5 матчах групповых раундов чемпионатов мира. Последним, кто забивал им на раннем этапе, был Уэйн Руни 8 лет назад. Они могут стать первой сборной, которой 6 раз подряд в групповых дуэлях удавалось оставить ворота на замке.

А еще уругвайцы, которые трижды подряд триумфовали в 2 турах на первенствах мира, имеют прекрасную ближнюю историю соперничества с европейскими сборными на ЧМ: 4 победы и лишь одно поражение от чемпионской Франции за последние 5 матчей. Правда, если копнуть глубже, то видим лишь 2 победы за 25 поединков перед этим отрезком. Португальцы же выиграли только 1 раз за 9 предыдущих встреч с командами Южной Америки (5 поражений и 3 ничьи).

Ориентировочные составы на матч Португалия – Уругвай

Португалия (4-2-3-1): Кошта – Канселу, Диаш, Перейра, Геррейро – Невеш, Карвалью – Бернарду Силва, Фернандеш, Феликс – Роналду

Уругвай (4-3-3): Роше – Касерес, Годин, Гименес, Оливера – Весино, Бентанкур, Вальверде – Пеллистри, Кавани, Нуньес

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Фаворита в этой довольно равной паре определить крайне трудно. Португалии 2 победы подряд предвещают как минимум полуфинал. Такое уже случалось в 1966 и 2006 годах. Аналитики Gracenote считают почти одинаковой вероятность победы Уругвая (34%) и Португалии (38%). Мы же поставим на ничью. Бруну Фернандеш выдал исторический рекорд, став лишь 2 португальцем за 56 лет, который сделал дубль голевых пасов на Мундиале. Феде Вальверде давно не показывал подобного качества в матчах за сборную. Самое время?

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