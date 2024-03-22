Товариський матч

Португалія – Швеція – 5:2

Голи: Леау, 24, Нуньєш, 33, Фернандеш, 45, Брума, 57, Рамуш, 61 – Дьокереш, 58, Нільссон, 90

У першому з п'яти контрольних матчів перед Євро-2024 збірна Португалії розбила Швецію, незважаючи на відсутність у своєму складі кількох ключових гравців. Проте португальська преса (зокрема редакція Mais Futebol) дорікнула команді Роберто Мартінеса у двох пропущених м'ячах. "Це стільки ж, скільки у всіх десяти матчах відбору до Євро".

Євро-2024: визначилися фінальні пари плей-офф кваліфікації – відомий суперник України

Сам Мартінес зізнався, що експериментував у цій зустрічі над оборонною структурою. "Мені дуже сподобалися нові зв'язки гравців, але за підсумками цієї гри можу констатувати, що є речі, які нам слід поліпшити", – зазначив він.

Для шведської збірної цей матч став першим під керівництвом Йона-Даля Томассона. Попри розгром, "тре крунур" сподобалася своїм контрпресингом – очевидно, цей елемент гри стане для команди постійним.