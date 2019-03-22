Португалія – Україна: анонс і прогноз на матч 1-го туру відбору Євро-2020

Португалія приймає Україну в першому турі кваліфікаційного турніру до Чемпіонату Європи. Анонс і прогноз на матч відбору Євро-2020 читайте на "Футбол 24"

Португалія – Україна

22 березня, 21:45: Лісабон, стадіон Естадіу да Луж

Головний арбітр: Клеман Тюрпен (Франція)

Телетрансляція на каналах "Україна" та "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція Португалія – Україна на сайті "Футбол 24"

У стартовому матчі відбору на Євро-2020 команда Андрія Шевченка зійдеться з переможцем однієї з груп елітного дивізіону Ліги націй. Крім цього, Португалія вперше в історії захищає титул чемпіона Європи. Україна виграла свою групу 2-го дивізіону Ліги націй, але Чехія і Словаччина поступаються у класі нинішньому суперникові. Відтак візит у Лісабон стане прекрасним тестом для оновленої збірної.

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Після вильоту Шахтаря і Динамо з єврокубків, увінчаного дошкульними розгромами, остання надія на збірну. Талановитих гравців у Шевченка вистачає, але ось як знайти найкраще їх поєднання – це, схоже, головне питання. У Сантуша, можливо, єдина проблема може виникнути в обороні, де на краях гравці, схильні заграватись з походами в атаку. Та й 36-річний Пепе в центрі не вселяє 100-відсоткової впевненості.

Історія та цікаві факти протистояння

Рефері Тюрпен не дуже фартовий для наших команд. Збірна України при ньому двічі втрачала очки, коли француз судив домашній матч проти Ісландії (1:1) та гостьовий у Молдові (0:0). Хоча нічийний підсумок до гри нас би, мабуть, влаштував. Динамо програвало на цьому ж стадіоні з арбітром Тюрпеном, граючи в рамках Ліги чемпіонів проти Бенфіки (1:0). Також була гостьова поразка від Аякса 1:3 і виїзна перемога над Тюном 2:0.

Сантуш працює з Португалією вже третій відбірковий цикл. З 64-річним наставником "селесао" вибороли такий баланс: 38 перемог, 12 нічиїх і 11 поразок. Забили 120 голів (майже 2 за гру), пропустили 52 (менше одного). У середньому Португалія Сантуша набирає 2,07 очка за матч.

Шевченко починає свій другий цикл у збірній України. Андрій Миколайович провів на цій посаді 23 матчі, виграв 12, програв 5, різниця голів 30:20. У середньому Україна Шевченка набирає за гру 1,83 очка.

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Україна і Португалія грали між собою у відборі до ЧС-1998. Команди обмінялись перемогами. У підсумку португальці фінішували третіми, однак і українці залишились за бортом Мундіалю, адже програли у стикових матчах Хорватії – майбутнім бронзовим призерам французького Чемпіонату світу.

Україна не забивала в останніх 3-х матчах Чемпіонату Європи поспіль – усі вони завершились поразками. Португалія звела внічию 6 із 7-и останніх ігор Євро. За весь золотий турнір у Франції португальці виграли тільки 1 матч в основний час. Більше того, команда Сантуша вийшла у плей-офф лише як одна з найкращих збірних, що посіли треті місця у групах.

Кадрове питання

Шевченко не може розраховувати лише на травмованих Андрія Ярмоленка та Віктора Коваленка. Якщо останнього навряд чи назвеш вагомою втратою, то екс-динамівець – це серйозно. Вінгер Вест Хема взяв участь у всіх трьох переможних матчах Ліги націй. А ось коли Ярмоленко вибув, Україна розгромно програла Словаччині та не змогла дотиснути Туреччину. Його замінить, імовірно, Марлос. Є варіант з Циганковим, але Віктор у збірній поки не показує свого найкращого футболу.

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У захисті ще більше невизначеності. Без центрбеків з першим пасом грати доволі ризиковано, тому варто поставити на Матвієнка, який відіграв усю Лігу націй. З іншого боку Микола зараз без практики в Шахтарі. Ліворуч можуть зіграти Миколенко. Зінченко, Соболь і той же Матвієнко. Праворуч Болбат створює конкуренцію для Караваєва. Мораєс чи Яремчук у ролі вістря – ось у чім питання. Жуніор у збірній тільки перший тиждень, тому навряд чи Шевченко ризикуватиме. Тим паче, що Роман нарешті знайшов свою гру в Бельгії і непогано взаємодіяв з партнерами в Лізі націй.

Орієнтовні склади на матч Португалія – Україна

Португалія: Патрісіу – Канселу, Пепе, Діаш, Геррейро – Карвалью, Невеш, Моутінью – Бернарду Сілва, Роналду, Андре Сілва

Україна: Пятов – Караваєв, Бурда, Матвієнко, Миколенко – Степаненко, Маліновський – Марлос, Зінченко, Коноплянка – Яремчук

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Прогноз Футбол 24: 2:1

Португалія збирається потішити свою торсиду, а Кріштіану Роналду та Бернарду Сілва зараз у просто недосяжній формі для нашої захисної лінії. Склад суперника збірної України виглядає оптимальним, трохи більш зіграним і менш проблемним. Клас поб'є бажання і віддачу, проте хочеться сподіватись, що команда Шевченка не програє безнадійно і покаже свій атакувальний потенціал у всій красі. За сприятливого розвитку можна зачепитись за якусь нічию, однак недавні розгроми наших провідних клубів, гравці яких становлять основу оборони, провокують неприємні сумніви. Зрештою, навіть чехи і словаки мали вдосталь моментів біля воріт "синьо-жовтих".