Португалія – Україна: офіційна заявка "синьо-жовтих" на матч відбору до Євро-2020

Підопічні Андрія Шевченка сьогодні зіграють поєдинок першого туру відбору до Євро-2020 проти Португалії.

Офіційна заявка збірної України на матч проти Португалії:

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Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Денис Бойко (Динамо), Андрій Лунін (Леганес, Іспанія);

Захисники: Сергій Кривцов, Богдан Бутко, Микола Матвієнко (всі – Шахтар), Микита Бурда, Віталій Миколенко (всі – Динамо), Олександр Караваєв (Зоря), Едуард Соболь (Яблонець, Чехія);

Півзахисники: Євген Коноплянка (Шальке, Німеччина), Тарас Степаненко, Марлос (всі – Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (всі – Динамо), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Маліновський (Генк, Бельгія), Роман Безус (Гент, Бельгія);

Нападники: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Артем Кравець (Кайсеріспор, Туреччина), Жуніор Мораєс (Шахтар).

Зазначимо, що до заявки не потрапили хавбек Шахтаря Сергій Болбат та захисник Динамо Артем Шабанов, які полетіли разом з командою до Лісабону, повідомляє Команда№1.

До слова, матч між Португалією та Україною зіграють сьогодні, 22 березня. Початок поєдинку о 21:45 за київським часом.

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