37-річний португальський захисник Пепе уклав новий контракт з Порту.

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Угоду пролонгували до кінця сезону 2022/23 року, повідомляє офіційний сайт "драконів".

"Сподіваюся і далі вигравати титули – з цією метою я прокидаюся щодня. Коли гравцеві виповнюється 30, вважається, що він вже віковий, але наприкінці контракту мені буде майже 40. Можливо, мені вдасться дограти до 42-х років", – сказав Пепе.

Нагадаємо, захисник найбільшої слави отримав під час виступів за Реал (з 2007 по 2017 рр). У складі мадридського клубу він тричі ставав переможцем Ліги чемпіонів (сезон-2013/14, 2015/16, 2016/17), тричі чемпіоном Іспанії (сезон-2007/08, 2011/12, 2016/17), двічі володарем Кубка Іспанії (сезон-2010/11, 2013/14) і Суперкубка Іспанії (2008, 2012). Транзитом через Бешикташ Пепе у 2019 році повернувся у Порту. У поточному сезоні взяв участь у 5 матчах чемпіонату Португалії і забив 1 гол.

З 2007 року Пепе захищає кольори збірної Португалії. У складі національної команди захисник – переможець чемпіонату Європи (2016) і Ліги націй (2019).

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