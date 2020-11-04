37-летний португальский защитник Пепе заключил новый контракт с Порту.

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Соглашение пролонгировали до конца сезона 2022/23 года, сообщает официальный сайт "драконов".

"Надеюсь и дальше выигрывать титулы – с этой целью я просыпаюсь каждый день. Когда игроку исполняется 30, считается, что он уже возрастной, но в конце контракта мне будет почти 40. Возможно, мне удастся доиграть до 42-х годов", – сказал Пепе.

Напомним, защитник наибольшую славу получил во время выступлений за Реал (с 2007 по 2017 гг). В составе мадридского клуба он трижды становился победителем Лиги чемпионов (сезон-2013/14, 2015/16, 2016/17), трижды чемпионом Испании (сезон-2007/08 2011/12, 2016/17), дважды обладателем Кубка Испании ( сезон-2010/11, 2013/14) и Суперкубка Испании (2008, 2012). Транзитом через Бешикташ Пепе в 2019 году вернулся в Порту. В текущем сезоне принял участие в 5 матчах чемпионата Португалии и забил 1 гол.

С 2007 года Пепе защищает цвета сборной Португалии. В составе национальной команды защитник – победитель чемпионата Европы (2016) и Лиги наций (2019).

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