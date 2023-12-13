Донецький Шахтар активно готується до вирішального матчу Ліги чемпіонів проти Порту. Підопічні Маріно Пушіча провели передматчеве тренування, на яке завітав колишній форвард "гірників" Факундо Феррейра.

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"Дивіться, хто завітав підтримати команду в Порту", – написала клубна прес-служба "гірників", прикріпивши декілька фото аргентинського нападника.

Варто зазначити, Феррейра грав у складі "помаранчево-чорних" в період з 2013 по 2018 роки. Нині гравець захищає кольори аргентинського клубу Аргентинос Хуніорс.

Нагадаємо, матч Порту – Шахтар відбудеться 13 грудня, початок о 22:00 за київським часом. "Гірникам" потрібна виключно перемога, а будь-який інший результат означатиме продовження боротьби у плей-офф Ліги Європи.

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