Порту – Шахтар: тренування "гірників" напередодні матчу ЛЧ відвідав легіонер часів Луческу
Аргентинський форвард Факундо Феррейра приїхав підтримати колишніх одноклубників.
Донецький Шахтар активно готується до вирішального матчу Ліги чемпіонів проти Порту. Підопічні Маріно Пушіча провели передматчеве тренування, на яке завітав колишній форвард "гірників" Факундо Феррейра.
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"Дивіться, хто завітав підтримати команду в Порту", – написала клубна прес-служба "гірників", прикріпивши декілька фото аргентинського нападника.
Варто зазначити, Феррейра грав у складі "помаранчево-чорних" в період з 2013 по 2018 роки. Нині гравець захищає кольори аргентинського клубу Аргентинос Хуніорс.
Нагадаємо, матч Порту – Шахтар відбудеться 13 грудня, початок о 22:00 за київським часом. "Гірникам" потрібна виключно перемога, а будь-який інший результат означатиме продовження боротьби у плей-офф Ліги Європи.