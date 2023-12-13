"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR дарує вашій увазі презентацію вирішального матчу Шахтаря у Лізі чемпіонів 2023/24.

Шахтар вже виграв найважливіший матч у сезоні, здолавши Антверпен і гарантувавши собі євровесну. Між іншим, це була третя перемога "гірників" у ЛЧ – чи міг хтось уявити подібне перед стартом турніру? Чи міг хтось уявити ефектний винос Барселони? Збереження шансів на 1/8 фіналу до останнього туру взагалі вважалося щасливим випадком із минулого сезону, повторення якого неможливе.

Виявилось, що можливе. Підопічні Маріно Пушіча мають навіть кращі шанси, ніж очікувалось – не треба вираховувати додаткові показники і озиратись на результат паралельного матчу. Сьогодні все дуже просто. Донеччани мають рівність за очками з Порту, у якого краща різниця голів, тож для прориву в плей-офф необхідно просто перемогти.

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От тільки "просто перемогти Порту" зовсім не просто. Команда Сержіу Консейсау виглядає навіть складнішим суперником, ніж Барселона з її вічною нестабільністю та прохідним двором у обороні. "Дракони" виглядали краще за каталонців у трьох таймах з чотирьох, створивши багато моментів і забиваючи голи. Вони більш компактні на власній половині й значно небезпечніші на стандартах.

Перший матч з португальцями завершився легким виносом "гірників", що неабияк лякає. Особливо сумно все було в обороні. Щоправда, тоді Патрік ван Леувен вдався до максимально дивних кадрових рішень (особливо у захисті) – а по ходу гри травма Лемкіна змусила додатково переформатувати задню лінію.

Втім, Шахтар з того часу відчутно додав у надійності позаду. Після приходу Маріно Пушіча "помаранчево-чорні" не пропускали у 7 з 9-ти матчів, причому зараз набігла серія з чотирьох поспіль "сухарів". Забити Різнику змогли лишень Барселона (у першій грі, коли Пушіча тільки призначили) та Дніпро-1. З цим команді дещо пощастило, однак ту ж Барсу в другому поєдинку залишили на голодному пайку.

Крім того, та велика звитяга над каталонцями продемонструвала колосальну стійкість під інтенсивним пресингом. Перед голом Сікана донеччани не просто зробили 30+ пасів поспіль, а й тричі вийшли з-під тиску "блаугранас" – а вони в цьому плані найсильніші в Європі. Та і гол у ворота Порту у Гамбурзі прилетів після класного стартового розіграшу. Це – головний козир донеччан.

Втім, є нюанс – аби ось так забивати й перемагати топів, Шахтарю довелося відмовитись від "шахтарівського футболу". Це звучить дивно з огляду на красу гольових комбінацій, але це так. Середні позиції нашої команди були компактно розташовані на власній половині поля, а в контратаки "гірники" вибігали обмеженими силами в 2-3 гравці, використовуючи фланги. Подібна тактика дає підопічним Маріно Пушіча запас міцності на випадок втрат, а також сприяє комбінаційній роботі.

Проблема в тому, що сьогодні Порту не треба лізти вперед – "драконів" влаштовує нічия. Сержіу Консейсау відзначається прагматизмом, а гра без м'яча є для нього рідною стихією. Два із трьох голів його підопічних у першій зустрічі з Шахтарем прилетіли з пресингу, виграної боротьби та контратак.

"Гірники" ж мають величезні труднощі при розгойдуванні оборонних блоків. Якщо суперник не розкривається, то створити моменти важко навіть у матчі з 13-ю командою УПЛ. Залишається сподіватись на той факт, що Порту при всьому прагматизмі не є ідеальним у задній лінії – лишень раз у поточному сезоні ЛЧ "дракони" залишили свої ворота "сухими", та і в чемпіонаті вони пропускають регулярно. Особливо помітними є проблеми на флангах, та і парочку привозів цей колектив гарантує.

Тобто, Шахтар сьогодні повинен розтягувати середній блок, витримувати високу інтенсивність єдиноборств і уникати дрібних втрат на своїй половині. Якщо вдасться прорватись на чужу третину, то моменти з'являться, хоча цю потребу треба якось збалансувати з необхідністю працювати обережно.

Добре, що Сікан набрав хорошу форму – він шикарно чіпляється за довгі м'ячі й скидки, відчуває таймінг для скидок і пасів на хід, а також класно грає на другому поверсі. Сьогодні лонгболи й кроси будуть мати особливу важливість. Причому на усіх етапах зустрічі. Будемо сподіватись, що Данилу знову вдасться потішили Україну та Європу святкуванням у стилі Беллінгема.

Кадрова ситуація

Травмовані: Маркау, Венделл, Маріу (під питанням) – Конопля, Петряк, Траоре

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Порту – Шахтар

Порту: Кошта – Маріу, Кардосо, Пепе, Зайду – Пепе Акіно, Еуштакіо, Варела, Галену – Еванілсон, Траоре

Шахтар: Різник – Гочолейшвілі, Бондар, Ракицький, Матвієнко – Степаненко – Зубков, Криськів, Судаков, Невертон – Сікан

Прогноз "Футбол 24"

Дуже не хотілося б, щоб повторився досвід минулого сезону, коли команда відверто заспокоїлась перед вирішальним матчем з Лейпцигом. Цей факт відзначав Мудрик. І тут навіть важко в чомусь звинувачувати – занадто вже багато емоцій було розтрачено у попередніх п'яти турах. Психологічна яма була очікуваною.

Чи не потрапить Шахтар у цю пастку зараз? До стартового свистка не дізнаємось. В ігровому ж плані варто відзначити перевагу Порту. "Дракони" можуть закритись, вичікувати й контратакувати – Шахтар тільки так і вміє, однак сьогодні треба лізти вперед. Чомусь здається, що Маріно Пушіч не стане форсувати події, а голів у цій зустрічі буде небагато – тотал менше 2,5 у подібних протистояннях є цілком ймовірним.

В кадровому плані перевага Порту беззаперечна. Результати теж виглядають переконливо – у ЛЧ були тільки дві несправедливих поразки від Барси, а всі інші матчі підопічні Сержіу Косейсау виграли впевнено. Зрештою, вони приймають Шахтар на "Драгау". Саме тому букмекери й вважають португальців фаворитами.

Але варто не забувати, що це лишень букмекери. Коефіцієнти на перемогу Шахтаря над Барселоною були астрономічними, але "гірники" перемогли у знущальницькому стилі. Футбол значно складніший за розклади в конторах – і суто в футбольному плані донеччани дуже небезпечні. У Португалії зараз нервують не менше, а то і більше, ніж в Україні.

Якщо підопічні Маріно Пушіча переможуть, то це не буде дивом. Шахтар здатний на цей результат.