"На мою думку, діло (пряму мову збережено – прим.) не у війні. Риба завжди гниє з голови, всі дивляться на керівника. Ти (звертається до журналіста – прим.) зараз говориш про кліпи, про це все... Це були мої висказування на другий день війни. Я просто показав свою громадську позицію, тому що на мене дивляться люди, які ждали, що скаже Поворознюк.

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Так от, всі також ждали й дивились, що зробе і скаже Зеленський. Він реально показав, що він, бл**ь, чувак з яйцями. Реально показав, що він може. Якби не було Зеленського, а був би Порошенко на його місці, я впевнений, що вже давно б Україну "злили" і не було б як такої нації. Я просто впевнений.

Ніхто б так не поступив, як поступив Зеленський. Вся заслуга – в ньому, він показав свою громадянську позицію. І все. А далі треба вже рівнятись на нього, прислухатись до нього. Як би там не було, але він хоче миру. Яким путьом це буде досягнуто – неважливо. Але воно буде. І то, що він не здає, не "зливає" свої території, це дуже великий плюс", – заявив Поворознюк в інтерв'ю YouTube-каналу Бомбардир.

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