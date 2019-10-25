"Поринув у спогади", – Вербіч під час матчу Динамо – Копенгаген вирішив, що тренер суперника кричить на нього

Вінгер Динамо та екс-гравець Копенгагена Беньямін Вербіч поділився враженнями від гри 3-го туру Ліги Європи проти своєї колишньої команди.

"Після матчу я розмовляв з Даніелем Аскхолмом (консультантом з розвитку Копенгагена – прим.), і вирішив подарувати йому свою футболку. Я спустився туди, щоб привітатися, і вболівальники заспівали пісню про мене. Це було приємне відчуття. Сьогодні вони проявили до мене велику повагу.

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Я дуже поважаю клуб і вболівальників і був дуже радий їх знову бачити. А повернутись на арену Копенгагена ще прикольніше. Для мене цей матч буде значно емоційнішим, якщо я знову зіграю у Данії. Я сподіваюсь, що ми виграємо цей матч.

Якоїсь миті, під час матчу, я почув голос Столе Сольбаккена (наставника Копенгагена – прим.) і подумав, що він кричить на мене. Це навіяло спогади і повернуло мене у минуле.

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Я люблю Копенгаген – і клуб, і місто. Я не зачиняю дверей, але я ще молодий і в мене багато років попереду. Я чудово провів час у Копенгагені", – сказав Вербіч в інтерв’ю данському виданню BT.dk.

Нагадаємо, Динамо врятувало нічию з Копенгагеном (1:1) у матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи. Беньямін Вербіч виступав за данців з 2015 по 2018 роки.

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