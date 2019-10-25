toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ДИНАМО - КОПЕНГАГЕН СЕНТ-ЕТЬЄН - ОЛЕКСАНДРІЯ ЛІГА ЄВРОПИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Динамо – Копенгаген: Вербіч незадоволений своєю грою

08:50 1336 Читать на русском
Динамо – Копенгаген: Вербіч незадоволений своєю грою
Беньямін Вербіч / AFP

Півзахисник київського Динамо Беньямін Вербіч поділився враженнями від матчу 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти Копенгагена (1:1).

53’ Артем Шабанов
 
Піерос Сотіріу 2’
2’ Піерос Сотіріу
53’ Артем Шабанов

"Хотілося виграти, забити м'яч. Незадоволений своєю грою. Багато помилявся на початку матчу. Для мене і Бєсєдіна була важка зустріч. Багато боротьби. Потрібно все це проаналізувати.

Динамо – Копенгаген – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Ми намагалися отримувати м'яч за спину захисників, адже в середині поля було багато гравців. Ми здобули багато перемог поспіль. У нас якісні тренування і хороший наставник. З Копенгагеном нам потрібно було додати.

Фізично почуваємось добре, тому сильніше провели другий тайм. Потрібно грати так з самого початку, і все буде ще краще. Нам не вистачило другого м'яча, але суперник грав дуже дисципліновано. Також хочу сказати, що мені було приємно бачити уболівальників Копенгагена", – поділився Вербіч у коментарі Динамоманії.

Нагадаємо, Динамо розписало нічию з Копенгагеном (1:1) у матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи. Додамо, що Вербіч виступав за данців з 2015 по 2018 роки.

Динамо – Копенгаген: Михайличенко програв тактичну дуель, несподівані гравці матчу ЛЄ, дивний суддя і провал динамівця

blog_ava
Динамо – Копенгаген: фанати киян зворушливим банером підтримали Бойка та Бурду
08:00
2488
Теги
Ліга Європи Динамо Динамо Копенгаген Копенгаген Динамо - Копенгаген Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
25
хв
Майнц
21:30
Кельн
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук