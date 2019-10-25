Динамо – Копенгаген: Вербіч незадоволений своєю грою

Півзахисник київського Динамо Беньямін Вербіч поділився враженнями від матчу 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти Копенгагена (1:1).

"Хотілося виграти, забити м'яч. Незадоволений своєю грою. Багато помилявся на початку матчу. Для мене і Бєсєдіна була важка зустріч. Багато боротьби. Потрібно все це проаналізувати.

Динамо – Копенгаген – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Ми намагалися отримувати м'яч за спину захисників, адже в середині поля було багато гравців. Ми здобули багато перемог поспіль. У нас якісні тренування і хороший наставник. З Копенгагеном нам потрібно було додати.

Фізично почуваємось добре, тому сильніше провели другий тайм. Потрібно грати так з самого початку, і все буде ще краще. Нам не вистачило другого м'яча, але суперник грав дуже дисципліновано. Також хочу сказати, що мені було приємно бачити уболівальників Копенгагена", – поділився Вербіч у коментарі Динамоманії.

Нагадаємо, Динамо розписало нічию з Копенгагеном (1:1) у матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи. Додамо, що Вербіч виступав за данців з 2015 по 2018 роки.

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