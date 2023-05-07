Руслан Малиновский попал в стартовый состав на матч против Ланса. Обе команды борются за прямую путевку в Лигу чемпионов, которую дает второе место в турнирной таблице. Марсель перед туром опережал своего соперника на один балл. Подопечным Тудора не удалось удержать свою позицию. Ланс еще раз доказал, что на домашней арене они непобедимы. Фофана и Опенда отличились за "красно-золотых", а единственный гол Марселя забил Димитри Пайе.

Малиновский опустился на третье место – Ланс победил Марсель в очном поединке за путевку в Лигу чемпионов

Ланс занимает второе место в турнирной таблице, отставая от ПСЖ всего на три пункта. Команда Малиновского – третья. Марсель отстает на два очка от второго места и на пять от лидера.