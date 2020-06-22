Попов відмовився коментувати суддівство в матчі проти Колоса

Оборонець київського Динамо Денис Попов поділився думками про поєдинок 27-го туру Прем'єр-ліги проти ковалівського Колоса (2:1).

"Напевно, ми все ж не очікували, що вони увімкнуть такий темп, та й ми не відразу увійшли в гру. Тому їм удавалося і моменти створювати, і в певних відрізках володіти перевагою. Потрібно в кожному матчі відразу входити в гру, а не розгойдуватися.

Динамо – Колос – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Після вилучення нам стало легше, повністю володіли перевагою. Було багато моментів, реалізація яких – наша проблема. Можна я не буду коментувати суддівство? Не хочу цього робити, нехай експерти цим займаються", – цитує центрбека офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що всі три м'ячі в поєдинку Динамо – Колос були забиті з одинадцятиметрових. Пенальті хавбека ковалівців Богданова парирував голкіпер господарів Бущан.

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