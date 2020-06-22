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Попов відмовився коментувати суддівство в матчі проти Колоса

22 червня 23:38 - Читать на русском
Попов відмовився коментувати суддівство в матчі проти Колоса
Денис Попов (праворуч) / ФК Динамо

Оборонець київського Динамо Денис Попов поділився думками про поєдинок 27-го туру Прем'єр-ліги проти ковалівського Колоса (2:1).

64’ Віктор Циганков
87’ Карлос Де Пена
 
Кирило Петров 64’
Арні Вільх'яльмссон 69’
64’ Кирило Петров
64’ Віктор Циганков
69’ Арні Вільх'яльмссон
87’ Карлос Де Пена

"Напевно, ми все ж не очікували, що вони увімкнуть такий темп, та й ми не відразу увійшли в гру. Тому їм удавалося і моменти створювати, і в певних відрізках володіти перевагою. Потрібно в кожному матчі відразу входити в гру, а не розгойдуватися.

Динамо – Колос – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Після вилучення нам стало легше, повністю володіли перевагою. Було багато моментів, реалізація яких – наша проблема. Можна я не буду коментувати суддівство? Не хочу цього робити, нехай експерти цим займаються", – цитує центрбека офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що всі три м'ячі в поєдинку Динамо – Колос були забиті з одинадцятиметрових. Пенальті хавбека ковалівців Богданова парирував голкіпер господарів Бущан.

Динамо вимучило перемогу над Колосом не без допомоги судді – 4 пенальті та вилучення у скандальному матчі УПЛ

blog_ava
Динамо – Колос: анонс матчу УПЛ
22 червня
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Теги
Динамо - Колос Динамо Динамо Денис Денис Попов
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