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Попов отказался комментировать судейство в матче против Колоса

22 июня 23:38 - Читати українською
Попов отказался комментировать судейство в матче против Колоса
Денис Попов (справа) / ФК Динамо

Защитник киевского Динамо Денис Попов поделился мыслями о поединке 27-го тура Премьер-лиги против Ковалевского Колоса (2:1).

64’ Виктор Цыганков
87’ Карлос Де Пена
 
Кирилл Петров 64’
Арни Вильхьяльмссон 69’
64’ Кирилл Петров
64’ Виктор Цыганков
69’ Арни Вильхьяльмссон
87’ Карлос Де Пена

"Наверное, мы все же не ожидали, что они включат такой темп, и мы не сразу вошли в игру. Поэтому им удавалось и моменты создавать, и в определенных отрезках владеть преимуществом. Нужно в каждом матче сразу входить в игру, а не раскачиваться .

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После удаления нам стало легче, полностью владели преимуществом. Было много моментов, реализация которых – наша проблема. Можно я не буду комментировать судейство? Не хочу этого делать, пусть эксперты этим занимаются", – цитирует центрбека официальный сайт клуба.

Напомним, что все три мяча в поединке Динамо – Колос были забиты с одиннадцатиметровых. Пенальти хавбека ковалевцев Богданова парировал голкипер хозяев Бущан.

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Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Колос Денис Денис Попов
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