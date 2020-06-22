Попов отказался комментировать судейство в матче против Колоса

Защитник киевского Динамо Денис Попов поделился мыслями о поединке 27-го тура Премьер-лиги против Ковалевского Колоса (2:1).

"Наверное, мы все же не ожидали, что они включат такой темп, и мы не сразу вошли в игру. Поэтому им удавалось и моменты создавать, и в определенных отрезках владеть преимуществом. Нужно в каждом матче сразу входить в игру, а не раскачиваться .

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После удаления нам стало легче, полностью владели преимуществом. Было много моментов, реализация которых – наша проблема. Можно я не буду комментировать судейство? Не хочу этого делать, пусть эксперты этим занимаются", – цитирует центрбека официальный сайт клуба.

Напомним, что все три мяча в поединке Динамо – Колос были забиты с одиннадцатиметровых. Пенальти хавбека ковалевцев Богданова парировал голкипер хозяев Бущан.

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