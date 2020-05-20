Попов: У Гармаша своя особлива мова – тільки він її розуміє

Захисник Динамо Денис Попов розповів, хто в київському клубі найбільший жартівник.

"Був Гармаш. "Кум" (прізвисько Гармаша – прим.). Для мене – це легенда. Дуже класний хлопець. А зараз – це Жора Бущан. Цей його гумор одеський.

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У Гармаша своя мова, особлива. Тільки він її розуміє. Фантастика просто. Але він – класний хлопець. У нього своя думка", – цитує Попова Tribuna.com.

Нагадаємо, Гармаш всю кар'єру провів у київському клубі. Минулої зими 30-річний хавбек перебрався на правах оренди в турецький Різеспор, де встиг провести 6 матчів та відзначитись двома голами.

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