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Попов: У Гармаша свой особый язык – только он его понимает

08:24 64 Читати українською
Попов: У Гармаша свой особый язык – только он его понимает
Денис Попов / фото: Динамо

Защитник Динамо Денис Попов рассказал, кто в киевском клубе самый большой шутник.

"Был Гармаш. "Кум" (прозвище Гармаша – прим.). Для меня – это легенда. Очень классный парень. А сейчас – это Жора Бущан. Этот его юмор одесский.

Динамо будет пытаться продлить аренду Гармаша

У Гармаша свой язык, особый. Только он его понимает. Фантастика просто. Но он – классный парень. У него свое мнение", – цитирует Попова Tribuna.com.

Напомним, Гармаш всю карьеру провел в киевском клубе. Прошлой зимой 30-летний хавбек перебрался на правах аренды в турецкий Ризеспор, где успел провести 6 матчей и отметиться двумя голами.

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