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Попов стане топ-футболістом, – екс-легіонер Динамо високо оцінив потенціал чемпіона світу

23:11 390 Читать на русском
Попов стане топ-футболістом, – екс-легіонер Динамо високо оцінив потенціал чемпіона світу
Денис Попов / Сайт Динамо

Колишній гравець Динамо Горан Попов відзначив серйозні перспективи молодого центрбека киян Дениса Попова.

"Денис Попов – хороший футболіст. Я бачив, як він забив красивий гол Шахтарю головою.

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Зараз йому 20 років, він стане топ-футболістом. Я переглядав спаринги з Вардаром і Динамо Брест, зараз є хороші молоді гравці в київській команді", – сказав Горан Попов у ефірі YouTube-каналу Миля.

Нагадаємо, в поточному сезоні Денис Попов зіграв 10 матчів у складі Динамо і забив 2 м'ячі. Влітку 2019 року він здобув золоті медалі чемпіонату світу U-20.

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