Попов станет топ-футболистом, – экс-легионер Динамо высоко оценил потенциал чемпиона мира

Лига Европы — 20:50 240
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Шахтер огласил заявку на плей-офф Лиги Европы – Бутко вне списка
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Сборная Украины может провести товарищеские матчи во Львове и Киеве перед Евро-2020Сборная Украины — 19:02 113
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Барселона потеряла Дембеле до конца сезонаИспания — 17:20 270
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Шевченко пригласил еще одного итальянца в тренерский штаб сборной Украины – он выигрывал АПЛ из сенсационным ЛестеромСборная Украины — 16:35 781
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Талант Баварії з табору біженців розриває Бундеслігу, вражає акторською грою та має стосунки з форвардом ПСЖГермания — 14:13 656