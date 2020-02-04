Попов станет топ-футболистом, – экс-легионер Динамо высоко оценил потенциал чемпиона мира

Бывший игрок Динамо Горан Попов отметил серьезные перспективы молодого центрбека киевлян Дениса Попова.

"Денис Попов – хороший футболист. Я видел, как он забил красивый гол Шахтеру головой.

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Сейчас ему 20 лет, он станет топ-футболистом. Я просматривал спарринги с Вардаром и Динамо Брест, сейчас есть хорошие молодые игроки в киевской команде", – сказал Горан Попов в эфире YouTube-канала Миля.

Напомним, в текущем сезоне Денис Попов сыграл 10 матчей в составе Динамо и забил 2 мяча. Летом 2019 он завоевал золотые медали чемпионата мира U-20.

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