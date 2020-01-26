Попов: Як агент я був би радий підписати хорошого гравця для Динамо

Екс-захисник Динамо Горан Попов поділився думками щодо можливої співпраці з київським клубом – нещодавно македонець розпочав агентську діяльність.

"Я залишаюся в хороших стосунках з усіма, тому всі зі мною вітаються, і я сподіваюся, що це не востаннє, коли ми побачилися.

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Сподіваюся, кожен рік, коли Динамо буде на зборах в Туреччині або Іспанії, я буду приїжджати в гості і з радістю бачити цих людей. Також планую поспілкуватися з Олексієм Михайличенком. Зараз, як футбольний агент, був би дуже радий допомогти підписати хорошого гравця для Динамо", – розповів Попов у інтерв'ю клубному сайту киян.

Нагадаємо, македонець відіграв за Динамо 32 матчі, в яких відзначився двома голами.

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