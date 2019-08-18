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Попов розповів, проти якого форварда грати було найважче

17:31 37 Читать на русском
Попов розповів, проти якого форварда грати було найважче
Денис Попов / ФІФА

Захисник Динамо Денис Попов пригадав, як протистояв Джастіну Клюйверту.

"Коли грали за молодіжку проти Голландії, нас вже так возили, що тікав, хто хотів. Клюйверт і інші – всі були топові. Полоскали нас тоді дуже страшно. Тоді я втомився і запам'ятав цей матч", – сказав Попов програмі Трендец.

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Денис Попов цього літа разом зі збірною України став чемпіоном світу U-20, але у фіналі проти Південної Кореї участі не брав через дискваліфікацію. На Мундіалі відзначився трьома м'ячами.

У сезоні 2019/20 не з'являвся на полі у складі київського Динамо.

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