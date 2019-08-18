Попов розповів, проти якого форварда грати було найважче

Захисник Динамо Денис Попов пригадав, як протистояв Джастіну Клюйверту.

"Коли грали за молодіжку проти Голландії, нас вже так возили, що тікав, хто хотів. Клюйверт і інші – всі були топові. Полоскали нас тоді дуже страшно. Тоді я втомився і запам'ятав цей матч", – сказав Попов програмі Трендец.

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Денис Попов цього літа разом зі збірною України став чемпіоном світу U-20, але у фіналі проти Південної Кореї участі не брав через дискваліфікацію. На Мундіалі відзначився трьома м'ячами.

У сезоні 2019/20 не з'являвся на полі у складі київського Динамо.

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