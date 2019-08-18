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Попов рассказал, против какого форварда играть было труднее всего

17:34 137 Читати українською
Попов рассказал, против какого форварда играть было труднее всего
Денис Попов / ФИФА

Защитник Динамо Денис Попов вспомнил, как противостоял Джастину Клюйверту.

"Когда играли за молодежку против Голландии, нас уже так возили, что убегал, кто хотел. Клюйверт и другие – все были топовые. Полоскали нас тогда очень страшно. Тогда я устал и запомнил этот матч", – сказал Попов программе Трендец.

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Денис Попов этим летом вместе со сборной Украины стал чемпионом мира U-20, но в финале против Южной Кореи не участвовал из-за дисквалификации. На Мундиале отметился тремя мячами.

В сезоне 2019/20 не появлялся на поле в составе киевского Динамо.

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