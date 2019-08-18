Попов рассказал, против какого форварда играть было труднее всего

Защитник Динамо Денис Попов вспомнил, как противостоял Джастину Клюйверту.

"Когда играли за молодежку против Голландии, нас уже так возили, что убегал, кто хотел. Клюйверт и другие – все были топовые. Полоскали нас тогда очень страшно. Тогда я устал и запомнил этот матч", – сказал Попов программе Трендец.

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Денис Попов этим летом вместе со сборной Украины стал чемпионом мира U-20, но в финале против Южной Кореи не участвовал из-за дисквалификации. На Мундиале отметился тремя мячами.

В сезоне 2019/20 не появлялся на поле в составе киевского Динамо.

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