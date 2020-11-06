Захисник Динамо Денис Попов не бачить конкретики в інформації про бажання Мілана та Наполі викупити його у Динамо.

"Про це тільки пишуть, а конкретики немає. Хоча, звичайно, хотілося б спробувати свої сили. Подивимося, як буде складатися життя", – сказав Попов в ефірі YouTube-каналу Бомбардир.

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Нагадаємо, інформація про бажання італійських грандів придбати Попова почала з'являтися ще минулої весни. Відтоді ці чутки так і наблизилися до конкретних пропозицій.

До слова, 21- річний захисник вже відіграв за київський клуб 30 матчів у всіх турнірах, а яких став автором трьох голів.

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