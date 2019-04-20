Дебютант Динамо Попов пояснив, чому не образився на крики Кадара

Захисник Динамо Денис Попов поділився враженнями після перемоги над Ворсклою (5:0) у контрольному поєдинку.

"Дебют Де Пени? Думаю, що кожен із гравців, у тому числі Де Пена, хотіли забити гол. Карлос зробив це, вітаю його з цим.

Розкішний дебютний гол Де Пени у відеоогляді матчу Динамо – Ворскла – 5:0

Вже думаємо про матч із Шахтарем. Часу залишилось небагато, готуємось до гри.

Крики Кадара на мою адресу? Це робочі підказки. Ми підказуємо один одному. Я так само кричав йому. Неважливо, який гравець на полі. Потрібно допомагати один одному", – поділився Попов в коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, матч Динамо – Шахтар відбудеться 24 квітня на НСК Олімпійський. Початок матчу – о 18:30.

Динамо розтрощило Ворсклу в товариському матчі – Де Пена дебютував та забив красень-гол