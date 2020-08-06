toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ШАХТАР - ВОЛЬФСБУРГ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Попов повернувся до тренувань – захисник Динамо працює з певними обмеженнями

08:00 - Читать на русском
Попов повернувся до тренувань – захисник Динамо працює з певними обмеженнями
Денис Попов / Фото ФК Динамо

Тренерський штаб Мірчі Луческу отримав хороші новини з лазарету Динамо.

Лікарі київського клубу дозволили Денису Попову тренуватись у загальній групі, але з певними обмеженнями у роботі з м'ячем, повідомляє офіційний сайт Динамо.

Динамо встановило цінник на Супрягу – італійські ЗМІ сумніваються у трансфері форварда в Серію А

Нещодавно 21-річний захисник отримав м'язову травму. Нагадаємо, вже 7 серпня на Динамо очікує перший спаринг під керівництвом нового тренера Мірчі Луческу, суперником киян стане Верес.

За підсумками минулого сезону УПЛ "біло-сині" посіли другу сходинку, що дозволяє киянам зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Посів Шахтаря в Лізі чемпіонів, варіанти Динамо та всі розклади для Зорі, Десни і Колоса в Лізі Європи

blog_ava
Головні новини 5 серпня: Шахтар вийшов у чвертьфінал Ліги Європи, Скрипник визначився з майбутнім у Зорі
07:00
2171
Теги
Мірча Мірча Луческу Динамо Динамо Міжсезонні збори Денис Денис Попов
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
23
хв
Байєр
19:55
Рейнджерс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук