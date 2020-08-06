Попов повернувся до тренувань – захисник Динамо працює з певними обмеженнями

Лікарі київського клубу дозволили Денису Попову тренуватись у загальній групі, але з певними обмеженнями у роботі з м'ячем, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Нещодавно 21-річний захисник отримав м'язову травму. Нагадаємо, вже 7 серпня на Динамо очікує перший спаринг під керівництвом нового тренера Мірчі Луческу, суперником киян стане Верес.

За підсумками минулого сезону УПЛ "біло-сині" посіли другу сходинку, що дозволяє киянам зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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